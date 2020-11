Oggi pomeriggio si discute sullo Chalet Castello

TORTONA - Comincerà oggi, venerdì 27 novembre, alle 18 il secondo consiglio comunale online come da direttive del Dpcm di ottobre. Fra i temi principali da trattare secondo l'ordine del giorno l'approvazione del bilancio consolidato del Comune di Tortona per l’esercizio 2019, l'adozione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per il 2020, l'approvazione degli aggiornamenti al documento unico di programmazione per il biennio 2020-2022. Verrà inoltre presentato il nuovo bilancio di previsione sempre per il 2020-2022 con illustrate le variazioni rese necessarie dall'emergenza sanitaria e dalle misure prese per contrastarne gli effetti in termini economici e la verifica degli equilibri di bilancio come da articoli 175 e 193 D.Lgs. 267/2000.

Ultima ma non per questo meno importante l'interrogazione - il cui testo integrale è presente nel post visualizzato qui sopra - presentata dai consiglieri comunali di minoranza Mattirolo, Bianchi, Bardone, Cuniolo, e Graziano che vogliono chiarimenti sulla situazione dei locali dello Chalet Castello che non saranno più utilizzati per il centro giovani - spostato probabilmente nei locali dell'ex Soms - e non hanno ancora ricevuto una destinazione. Bianchi, attraverso la pagina Facebook di Civica Tortona, aveva già criticato duramente la scelta con un post di metà novembre: "Il destino dello Chalet è però questione sulla quale si chiedono lumi (qui e prossimamente nelle sedi opportune), nella fortissima speranza che non vengano ripetute scelte (tipo la locazione o concessione a privati) altrove dimostratesi sistematicamente fallimentari e certamente prive di di quello scopo sociale che è un oggettivo vantaggio per la cittadinanza".