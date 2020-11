Treno bloccato sulla Genova-Tortona

TORTONA - Mattinata difficile pur essendo l'ultima di questa settimana per i pendolari tortonesi: dalle ore 7 in poi il traffico ferroviario sulla linea Genova - Tortona è stato rallentato in prossimità di Ronco Scrivia a causa di un inconveniente tecnico a un treno.

Di conseguenza nel tratto interessato, tra Mignanego e Ronco Scrivia, il traffico ferroviario è stato istradato su un solo binario con rallentamenti fino a 20 minuti per i treni successivi sia in direzione Genova che in direzione Tortona.

Poco prima di mezzogiorno la situazione sta tornando alla normalità e non vengono segnalati ulteriori ritardi.