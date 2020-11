Hsl Derthona torna al 'Coppi' e ospita il Fossano

TORTONA - Si torna al 'Coppi' dopo sette settimane esatte dal 2-0 all'Imperia: quarantanove giorni di 'esilio' involontario per i ragazzi di Pellegrini che ospitando il Fossano dimezzano il numero di partite ancora da disputare per ritornare in regola con i ritmi del campionato. Il mister dei 'Leoni' avrà a disposizione tutta la rosa a parte Palazzo, e punta molto sulla crescita sia fisica che tecnica del tridente Concas-Varela-Spoto che sta affinando giorno dopo giorno l'intesa in campo. Dopo due pareggi esterni sui campi della Liguria, per il ritorno a casa l'avversario non è dei più semplici: nonostante l'età media molto bassa e il penultimo posto in classifica, il Fossano arriva a Tortona per riscattare il pesante 0-4 casalingo del recupero con il Varese e in panchina ha un 'mago' della categoria come Fabrizio Viassi, ben conosciuto in provincia.

Al quarto tentativo dovrebbe invece essere la volta buona per giocare Castellanzese-Casale: i ragazzi di Buglio, fermi dalla sconfitta di Lavagna del 28 ottobre, cercano il secondo gol stagionale e con esso la prima vittoria per schiodarsi da un ultimo posto in graduatoria che sta diventando sempre più pesante, i padroni di casa non giocano dall'infrasettimanale del 4 novembre e dopo essere partiti molto bene hanno incassato tre k.o. nelle ultime quattro uscite che li hanno fatti precipitare a centro classifica. Tutti recuperati a parte Fabbri infortunato e Romeo squalificato fra i nerostellati che devono fare i conti con i postumi da positività al coronavirus che hanno fatto saltare prima le gare di campionato e poi i recuperi, ma nell'ambiente c'è ottimismo per il prosieguo dell'annata.

Tutti in campo alle 14.30, ma sarà comunque ancora un turno monco: rinviata Saluzzo-Sanremese, sono invece confermate - ad oggi - le gare Lavagnese-Legnano, Caronnese-Imperia e Varese-Vado. Non il migliore degli auspici per la ripartenza del campionato fissata per domenica prossima, 6 dicembre.