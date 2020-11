Draghetti ruggisce e l'Hsl vola

TORTONA - Nel giorno dove tutte le squadre italiane offrono il loro omaggio a Maradona, è il numero 10 a brillare: basta il gol di Draghetti all'Hsl Derthona per piegare il Fossano e tornare alla vittoria dopo quasi cinquanta giorni.

Parte meglio il Fossano che guadagna subito due calci d'angolo, ma all'8' è il Derthona ad avere l'occasione per passare in vantaggio perché su un cross di Gualtieri un difensore ospite tocca chiaramente di mano ma l'arbitro decide di far proseguire. La partita è vivace ma con poche occasioni da gol fino al 21' quando dalla distanza Manasiev vede uno spiraglio e scalda le mani a Merlano che respinge senza trattenere. Al 25' la migliore occasione per il Derthona: Gualtieri pesca Draghetti in area che resiste alla carica del suo marcatore, si gira e fa partire un rasoterra velenoso che esce di pochissimo largo sul palo lontano. Dieci minuti più tardi arriva la risposta del Fossano con Di Salvatore che penetra nell'area e cerca anche lui il secondo palo con un diagonale che però si perde sul fondo. Nel finale di tempo si risveglia però il Derthona: prima Varela viene murato su una conclusione angolata da Merlano, poi su una punizione di Draghetti saltano in tanti ma nessuno tocca e il pallone finisce in fondo alla rete ingannando anche il portiere cuneese. Un gol importante alla prima gara da titolare nella sua seconda esperienza al Derthona per la punta, che mostra una maglietta con scritto 'Per sempre grazie Diego'.

La ripresa incomincia con Varela che parte testa bassa e arriva al tiro ma un difensore smorza la conclusione che finisce placida fra le braccia di Merlano; sull'altro fronte non è da meno Romani che con uno slalom arriva alla conclusione trovando Teti pronto e ben piazzato. All'8' tocca al Fossano chiedere un rigore per un intervento di Magné su Galvagno, poi Gualtieri salva sulla linea una conclusione di Di Salvatore che aveva superato anche Teti. Il Fossano preme cercando il pari, i tortonesi sono pericolosi in contropiede quando Draghetti recupera palla e dialoga nello stretto con Varela: al 25' ci vuole un intervento in extremis di Giraudo per salvare la propria porta su un cross dell'argentino. La girandola dei cambi rallenta il ritmo e mette in frigo la gara più dell'abbassamento della temperatura nonostante appaia un timido sole sul 'Coppi': l'ultimo brivido nei 90' regolamentari è un colpo di testa di Gueye pescato da Kanteh solo davanti al portiere che angola troppo la conclusione, mentre nel recupero ci vuole il solito intervento miracoloso di Teti per negare il gol a Coulibaly e chiudere in cassaforte i tre punti.

HSL DERTHONA - FOSSANO 1-0

MARCATORI: pt 41' Draghetti

HSL DERTHONA (4-2-3-1): Teti; Gualtieri (38' st Negri), Magnè, Emiliano, Tordini (25' st Cirio); Lipani, Manasiev; Concas (20' st Kanteh), Draghetti (44' st Maggi), Gueye; Varela (33' st Spoto). A disp. Rosti, Negri, Maggi, Nsingi, Maione, Mutti. All. Pellegrini

FOSSANO (4-3-3): Merlano; Coviello, Scotto, Giraudo, Clivio (17' st Manuali); Fogliarino (24' st Medda), Albani (32' st Chiappino), Bergesio; Di Salvatore (28' st Coulibaly), Galvagno, Romani. A disp. Bosia, Bertoglio, Reale, Lazzaretti, Vespa. All. Viassi

ARBITRO: Pasculli di Como

NOTE Ammoniti Lipani, Kanteh, Manasiev; Clivio, Manuali, Galvagno. Calci d'angolo 6-4 per il Fossano. Recupero pt 1'; st 5'.