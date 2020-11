Il Rotaract presenta l'Avanguardia Digitale

TORTONA - Dodici grandi relatori suddivisi tra docenti, consulenti e manager tutti affermati nel panorama italiano e non solo: 'Avanguardia Digitale' parte domenica prossima, il 6 dicembre, con un ospite eccezionale come Luciano Cantoni - Head Digital Marketing Solution di Google - ma non si ferma lì e con tre dirette al mese fino a marzo punta a dare il percorso più completo possibile a livello formativo sul digitale, sull'innovazione e non solo.

Nella prima diretta alle ore 21 come detto l'ospite sarà Luciano Cantoni: con lui si parlerà di 'Digital Transformation' ovvero il cambiamento che c'è stato e che è ancora in atto in ambito tecnologico, culturale, organizzativo, sociale, creativo e manageriale associati alle applicazioni della tecnologia digitale in tutti i suoi aspetti; sarà un percorso dal marketing al marketing digitale.

L'iniziativa è stata organizzata dal Rotaract Tortona ed è la prima masterclass benefica improntata sul digitale e sull'innovazione. Il pacchetto creato dall'organizzazione comprende tutte e dodici le dirette con un percorso formativo completo da spendere poi sul mercato per un costo di 40 euro.

A dicembre il laboratorio proseguirà domenica 13 con Elena Barbieri, Archetypal Branding Expert e docente all'Università Cattolica di Milano, che esporrà il collegamento tra emozionalità personale e carattere universale: un l'elemento che ancora oggi può trasformare gli archetipi in preziosi strumenti di analisi e sviluppo di un brand, dal suo story telling alla sua forma e identità visiva.

Il 17 dicembre invece, eccezionalmente di giovedì, toccherà ad Alessandro Stornelli - Digital & Innovation Project Specialist Ferrari - che ci spiegherà la gestione sinergica dei canali di comunicazione, siano essi fisici o digitali, e dei touchpoint dei clienti per migliorare la loro esperienza con il brand. Il marketing omnichannel è diventato una pietra miliare della Digital strategy e la relazione dei clienti con le marche avviene sempre più secondo una molteplicità di canali, in qualsiasi momento e luogo. Quindi, per un brand, adottare una strategia omnicanale significa essere raggiungibile ovunque, da qualunque dispositivo, dando un’immagine coordinata e senza “strappi” nell’esperienza dell’utente.