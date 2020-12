La nevicata congela il tortonese

TORTONA - Se all'interno dei paesi, Tortona in primis, l'intervento degli spazzaneve ha funzionato nel migliore dei modi consentendo alle automobili di poter transitare con qualche rallentamento ma in sicurezza, i collegamenti da e per il centro zona oltre che fra i comuni sono impraticabili già dalla tarda mattinata.

Si segnalano infatti disagi importanti sulla ex statale 10 che collega Tortona ad Alessandria a causa di molte automobili uscite di strada sulle rampe che la collegano alla statale 211, così come mezzi pesanti bloccati nella neve. La chiusura delle stesse per permettere ai mezzi di soccorso di intervenire ha costretto gli automobilisti a lunghe attese o a cercare strade alternative finendo per intasare la viabilità di tutta la zona. Risultano infatti bloccate anche le strade per Castelnuovo Scrivia e quelle per Pontecurone.

A Tortona i problemi principali sono stati segnalati lungo la salita del Castello, in zona San Bernardino, in via Leonardo da Vinci (foto sopra) e nelle frazioni dove la nevicata ha reso impraticabili molte strade.

Traffico intenso con alcuni automobilisti in coda già dal primo pomeriggio anche nella strada da Rivalta Scrivia a Tortona, principalmente causato dalla lunga fila di mezzi pesanti che attendono di poter entrare nell'autostrada. Il Comune ha sollecitato l'intervento della Provincia che è responsabile di quel tratto di strada ma per il momento la situazione non accenna a sbloccarsi.

Fortunatamente sembra che la nevicata si sia interrotta, ma per il ritorno alla normalità occorrerà attendere ancora.