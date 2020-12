Neve sulle autostrade, chiusure a blocchi su A7 e A26

La nevicata che sta interessando da questa notte la provincia di Alessandria ha già cominciato a causare problemi al traffico, in particolare sulle autostrade dirette in Liguria, per le quali sono previste “chiusure a intermittenza” per permettere l’intervento dei mezzi spartineve.

Il provvedimento riguarda la bretella Predosa-Bettole nel tratto tra il casello di Novi Ligure e la A7, in direzione di quest’ultima. Sempre la A7 è interessata in direzione Genova tra la bretella e il casello di Bolzaneto. In direzione Milano, le chiusure sulla A7 riguardano il tratto tra la A12 e il casello di Serravalle Scrivia. Disagi anche nei centri abitati di Arquata e Serravalle, con il traffico autostradale che si è in parte riversato sulla viabilità ordinaria.

Sulla A26, interessato il tratto tra la bretella di Novi e la A10, in entrambe le direzioni di marcia, e poi quello tra la A21 e la bretella, in direzione Sud.