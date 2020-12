Martedì 8 arriva il mercato 'Campagna Amica'

TORTONA - Il Natale a km zero non è mai stato così buono e quest’anno lo sarà ancora di più. Apertura straordinaria per il mercato di Campagna Amica a Tortona in piazza Gavino Lugano che sarà allestito anche il giorno dell’Immacolata, 8 dicembre, dalle 8 alle 13 seguendo di un giorno quello del Mercato Coperto in via Guasco ad Alessandria sempre dalle 8 alle 14.

Aumenta la voglia di scegliere cibo locale, sano, sicuro e garantito. Si cerca la sostenibilità e c’è il desiderio di aiutare i piccoli agricoltori e nello stesso tempo regalare cibo di qualità da portare ad amici e parenti. Per questo Campagna Amica all’interno dei mercati, ha organizzato dei punti dove poter acquistare delle strenne natalizie già composte oppure personalizzarle con i prodotti genuini firmati dai nostri agricoltori. Quindi spazio a cibi locali tutti da gustare, le proposte sono tantissime per scegliere un regalo utile, goloso, 100 per cento italiano e aiutare le aziende in questo momento di difficoltà.

“Sarà un Natale diverso, dobbiamo seguire le disposizioni imposte dal Governo ma le nostre imprese continuano ad offrire il meglio per cui l’invito ai consumatori è quello di prediligere i prodotti locali, sulla scia anche della campagna #MangiaItaliano, acquistabili presso i mercati e i punti vendita 'Campagna Amica' oppure tramite il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei pasti degli agriturismi, hanno affermato il presidente e il direttore Coldiretti Alessandria Mauro Bianco e Roberto Rampazzo. Tra gli acquisti più gettonati c’è proprio l’enogastronomia con il boom della cucina favorito dalle limitazioni agli spostamenti ma anche dall’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione del territorio”.

La tendenza è verso la personalizzazione con cesti fai da te a tema, da quelli solidali per aiutare le persone in difficoltà a quelli salutistici, green, vegan e molto altro ancora. “La migliore garanzia sull’originalità dei prodotti alimentari in vendita nei mercati è quella della presenza personale del produttore agricolo che – precisa Bianco – può offrire informazioni dirette sul luogo di produzione e sui metodi utilizzati. Una garanzia di genuinità, convenienza e in molti casi anche l’opportunità di prepararsi o farsi preparare i tipici cesti natalizi con prodotti inimitabili caratteristici del territorio a chilometri zero. Sempre in assoluta sicurezza, rispettando tutte le regole anti contagio”.

La rete di Campagna Amica diventa così punto di riferimento anche per acquistare le materie prime con cui realizzare i piatti della tradizione contadina. “Anche se non ci saranno le tradizionali tavolate per pranzi e cenoni, il territorio della provincia di Alessandria non dimentica le sue tradizioni culinarie che continuano a tramandarsi e nei giorni di festa non manca il desiderio di riscoprire ricette tipiche, seguendo anche i consigli dei nostri cuochi contadini – aggiunge Rampazzo -. Ai consumatori consigliamo di scegliere gli ingredienti badando alla loro provenienza e di valorizzare i prodotti locali, dai produttori o nei mercati di Campagna Amica, presenti in modo capillare sul territorio anche in questi giorni che precedono il Natale con edizioni straordinarie proprio per venire incontro alle esigenze di chi deve cucinare o andare ancora a caccia di regali”.