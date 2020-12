A San Bernardino ancora utenze senza luce

TORTONA - Non sono finiti i disagi per la nevicata di venerdì e, in parte minore, sabato scorso: se in prima battuta a essere rimasti senza corrente erano stati gli abitanti della frazione Vho e delle sue aree limitrofe, un comunicato del Comune annunciava nella tarda mattinata del 6 dicembre il ripristino della corrente elettrica nei centri abitati di Vho e Sarezzano e quello atteso in tempi brevi dei problemi in strada Cascinetta, strada Fontana di Vho e strada Viola Rosè Faceto.

Ancora questa mattina, però, per molti residenti nella zona dell'Ospedale nel quartiere San Bernardino la corrente elettrica è una pallida speranza: i tecnici Enel della provincia stanno lavorando ma hanno dovuto occuparsi di una situazione anomala - si è parlato di quasi cinquemila utenze disconnesse dalla rete causa cedimenti per la neve - e i tempi potrebbero doversi allungare.