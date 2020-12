Coronavirus: in provincia 5 decessi, 129 contagi e 64 guarigioni

ALESSANDRIA - Sono 5 i nuovi decessi rilevati in provincia dall'Unità di Crisi regionale per il coronavirus, che evidenzia anche 129 contagi e 64 guarigioni.

Sono 64 le vittime positive al test del Covid-19 in più in Piemonte, di cui 7 oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora 6.687, così suddivise per provincia: 990 Alessandria, 398 Asti, 295 Biella, 718 Cuneo, 579 Novara, 3.106 Torino, 322 Vercelli, 213 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 66 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono invece 911 gli ulteriori casi di contagio in tutta la regione, pari all’8,5% dei 10.752 tamponi eseguiti. Dei 911 nuovi casi, gli asintomatici sono 401,pari al 44%. I casi sono così ripartiti: 316 screening, 409 contatti di caso, 186 con indagine in corso; per ambito: 141 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali, 52 scolastico, 718 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 178.699: 15.616 Alessandria, 8446 Asti, 6167 Biella, 24.632 Cuneo, 13.803 Novara, 94.822 Torino, 6760 Vercelli, 5902 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 962 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1589 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 345 (-14 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 4.243 (+4 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 61.161. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.675.897 (+10.752 rispetto a ieri), di cui 825.507 risultati negativi.

Infine, i pazienti guariti sono complessivamente 106.263 (+1.136 rispetto a ieri): 8249 Alessandria, 5685 Asti, 3306 Biella, 12.887 Cuneo, 7332 Novara, 60.259 Torino, 4114 Vercelli, 3352 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 532 extraregione e 547 in fase di definizione.