Tortona resta il Covid Hospital provinciale

CASALE - La logica è quella della progressiva riconversione dei reparti nella prospettiva di riattivare al più presto le attività del presidio e, al contempo, di utilizzare, come da piano pandemico regionale, un unico ospedale, quello di Tortona, come presidio Covid di riferimento per l’area provinciale. Queste azioni consentiranno di eseguire attività di diagnosi, ricovero e cura per la platea molto ampia di cittadini che necessitano di assistenza e che non sono colpiti dal virus.

Nei giorni scorsi l'Asl di Alessandria ha così iniziato, sulla base delle direttive impartite dal Dipartimento Regionale delle Malattie Infettive, le procedure per la riconversione del reparto 4 Covid dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. È attualmente in corso la sanificazione necessaria a ripristinare la piena funzionalità del reparto. Il reparto riconvertito ospiterà una area di medicina multidisciplinare "No Covid".