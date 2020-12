'Avanguardia digitale' comincia col botto

TORTONA - Buona la prima per il Rotaract Club Tortona che riscontra un ampio successo nel primo dei dodici incontri di 'Avanguardia Digitale': professionisti, dirigenti scolastici, docenti, giovani laureandi e studenti, provenienti da Tortona e da tutta l'Italia, tra i 101 partecipanti della prima serata, tenutasi sulla piattaforma digitale Zoom, che ha avuto come ospite Luciano Cantoni, Head Digital Marketing Solution di Google.

La serata si è svolta con una prima esposizione del relatore toccando svariati temi del digitale come i concetti di Digital Transformation e di omnicanalità per crescere nello scenario competitivo moderno per poi parlare dei pilastri con cui Google crea innovazione e dell'empowerment. Successivamente si è passati ad una stimolante sessione di domande trasformatasi in un vero e proprio dibattito sul mondo digitale.

Il prossimo appuntamento sarà per domenica 13 Dicembre alle ore 21 con la docente ed esperta di Archetypal Branding Elena Barbieri. Si entrerà dentro l'anima della "marca" cercando di capire i valore degli archetipi per la costruzione strategica di un brand che funzioni.