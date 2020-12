Evo Volley Club continua. E cresce

ALESSANDRIA - Il progetto continua e cresce. Il nuovo nome è Evo Volley Club, le finalità sono sempre le stesse per una iniziativa che, attraverso collaborazioni e sinergie, vuole, come sottolinea il presidente Mauro Bernagozzi - "valorizzare i vivai di tutta la provincia, attraverso un percorso comune di crescita, tecnica e sportiva". Una operazione di qualità e di quantità, di cui è responsabile Mauro Ronzi, che fa parte del direttivo. Con lui collabora un dirigente eperto, da moltissimi anni nel volley, Rocco Famà, mentre i contenuti tecnici sono di competenza del dt dell'Alessandria Volley Massimo Lotta.

Nell'Evo Volley Club ci sono Alessandria Volley, Volley Sale, Derthona, Armonia&Movimento Felizzano e, novità, Agila Castellazzo. "Ci sono contatti con altre realtà, entusiaste per la possibilità di entrare a far parte di un progetto inclusivo - piega Ronzi - in cui si valorizzano le eccellenze del territorio, sempre ripettando le singole identità locali. Insieme vogliamo alimentare e sviluppare l'attività giovanile, mettendo fra le priorità i valori educativi che sono nel codice etico, coinvolgendo le famiglie e le aziende del territorio".

Associazioni e società che vogliono aggiungersi al 'Club', possono contattare la egreteria dell'Alessandria Volley, al 3248662913.