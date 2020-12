Esauriti i posti per i tamponi rapidi

CASTELNUOVO SCRIVIA - Si sapeva che l'iniziativa avrebbe avuto successo, e i posti liberi, come annunciato dal sindaco Gianni Tagliani, si sono esauriti in una settimana: da sabato 12 dicembre nella mattinata e poi domenica 13, venerdì 18 e sabato 19 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 tutti i castelnovesi, il personale della scuola e più in generale chi lavora a Castelnuovo ed ha una possibilità di incontro con altre persone potranno sottoporsi gratuitamente al test offerto dall’amministrazione comunale.

All'ora della prenotazione i pazienti dovranno presentarsi presso la palestra delle scuole elementari e il test sarà effettuato da un medico e un infermiere appositamente incaricati. Il prodotto usato è il tampone “Fluorecare Sars Cov-2 Spike protein Test Kit” che si basa sull’immunodosaggio in Cromatografia Oro Colloidale, un test qualitativo testato dal Ministero della Salute, di provenienza americana, tra i migliori sul mercato. Per avere l’esito dell’esame saranno sufficienti 15 minuti e il risultato verrà inserito, in ogni caso, sulla piattaforma di monitoraggio regionale: se negativo non comporta conseguenze, ma ha valore statistico; se, invece, risulta positivo, occorre attivare la procedura con il medico di famiglia e il Sisp.