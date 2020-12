Le Cantine Volpi aiutano il Piccolo Cottolengo

TORTONA - "Quale momento migliore - esordisce Marco Volpi, quinta generazione della famiglia, che da tempo desiderava coniugare vino, arte e solidarietà - per un vino, il Timorasso, che esprime il meglio di sé con diversi anni sulle spalle e che ora può contribuire a dare un supporto concreto ad una organizzazione solidale vanto del nostro territorio, il 'Piccolo Cottolengo'".

Nasce così il progetto "Derthona Timorasso Zerba Antica" di Cantine Volpi: una edizione limitata, solo 600 bottiglie numerate a mano, di Timorasso annata 2016 conservate per un'occasione speciale. L'etichetta è affidata alla creatività del giovane Memo Vithana, eclettico artista italiano di origine cingalese che ha sposato appieno il fine benefico del progetto.

Infatti, per ogni bottiglia venduta sia direttamente in Cantine Volpi sia tramite l'e-commerce creato ad hoc per l'iniziativa, verranno donati 10 euro alla Fondazione Piccolo Cottolengo di Tortona, casa di cure e assistenza per minori affetti da deficit fisici e psichici che proprio nel 2020 compie 80 anni.

"Siamo consapevoli del fondamentale ruolo che un'azienda ha nel sostenere l'ambiente e il tessuto sociale del territorio di appartenenza - continua Marco Volpi. "Per noi è quindi naturale, più ancora che doveroso, cercare di restituire almeno un po’ di ciò che ci è stato dato, soprattutto in un momento così critico dove i più vulnerabili hanno bisogno di un supporto concreto".

La nuova linea "Zerba Antica" testimonia anche la grande potenzialità di invecchiamento del Timorasso, massima espressione dei Colli Tortonesi: "Un vino bianco - conclude Carlo Volpi, padre di Marco e attuale titolare - capace negli anni di mantenere, nonostante l'elevata gradazione alcolica, la sua caratteristica freschezza e di sviluppare una piacevole mineralità". E che ora può anche fare del bene.

Il Timorasso Derthona - "Zerba Antica" è un vitigno autoctono antico, a bacca bianca: dal Timorasso si ottengono grandi vini bianchi da invecchiamento. Derthona, l'antico nome romano della città di Tortona, identifica il territorio di produzione. Le uve, Timorasso Colli Tortonesi DOC, provenienti dai vigneti a 250 metri di altitudine della Cascina La Zerba di Volpedo sono raccolte manualmente intorno a metà settembre. La vinificazione dell’annata 2016, seguita da Carlo Volpi e dal giovane enologo delle cantine Matteo Ivaldi, ha visto una breve macerazione a freddo del mosto a contatto con le bucce. A seguire l’affinamento in acciaio e in bottiglia, per un totale di circa quattro anni. Il prodotto finale è un grande Timorasso dal corpo strutturato, equilibrato e persistente, e dal gusto sapido, minerale e con una caratteristica nota di miele.