Treni fermi sulla Milano-Genova per incidente

TORTONA - E' stato un incidente stradale in prossimità dei binari a far interrompere la linea ferroviaria Milano-Genova tra Tortona e Arquata intorno alle 11 di questa mattina.

Più precisamente il blocco è fra Tortona e Cassano Spinola: in un primo tempo sembrava che il traffico potesse ripartire rapidamente ma l'orario della ripresa è stato via via posticipato e ancora adesso i treni verso Milano alla stazione di Tortona accusano fra i cinquanta e gli ottantacinque minuti di ritardo.