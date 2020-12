Buoni spesa: domani scade il termine per le domande

VILLALVERNIA - Il Comune di Villalvernia ricorda che il 12 dicembre prossimo è il termine ultimo per presentare le domande per beneficiare dei buoni spesa la cui erogazione è stata prevista dal decreto 'Ristori Ter' in vigore dal 24 novembre scorso. La priorità nell'erogazione dei buoni spesa stessi dovrà essere rivolta a singoli e famiglie, residenti nel territorio del comune di Villalvernia, totalmente privi di entrate e contributi pubblici, che quindi oggi si trovano in condizioni di maggiori criticità.

Con l’intendimento di raggiungere il maggior numero di famiglie possibili - ovvero dare assistenza anche ai soggetti in situazione di fragilità ma non in possesso dei requisiti previsti - l’ufficio Servizi Sociali del Comune ha rafforzato le misure previste dal citato decreto mettendo a disposizione ulteriori pacchi alimentari forniti dal Lions Club Tortona Castellania. La consegna dei pacchi alimentari verrà effettuata il prossimo sabato, 19 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 12 presso il salone polifunzionale di Villalvernia, nel totale rispetto della privacy personale.