Riaperta la biblioteca comunale

CASALNOCETO - Una buona notizia per gli abitanti: la scorsa settimana la biblioteca di via Volpedo, che aderisce al sistema bibliotecario tortonese, ha riaperto il servizio di prestito. A partire da mercoledì scorso, il 9 dicembre, la struttura sarà aperta tutte le settimane e osserverà i soliti orari: il mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 18 e il giovedì mattina dalle 9 alle 12. È consigliata la prenotazione al numero telefonico 349 7133020 perché in osservanza delle norme anti contagio i locali potranno accogliere solo una persona per volta. Il sabato pomeriggio invece la biblioteca sarà aperta solo su prenotazione entro il venerdì pomeriggio chiamando il numero sopra citato.