Vicenza in quarantena, Monleale non gioca

MONLEALE - Un giocatore positivo nei Diavoli Vicenza: tutta la squadra veneta subito messa in quarantena dopo l'esito dei tamponi di ieri, e la gara con Sportleale Monleale, in programma oggi, è rinviato a nuova data. "Possibile il 2 gennaio, unico sabato libero prima della ripresa del calendario dopo la pausa natalizia - spiega il dirigente Pierangelo Marini - ma siamo in attesa di ufficialità".

I 'falchi' torneranno in pista sabato 19, alle 18, contro Cus Verona e sarà il debutto al pattinodromo di Novi, che ospiterà tutte le gare casalinghe, oltre agli allenamenti, dopo il crollo del PalaMassa.

Prosegue la raccolta fondi sulla piattaforma gofundme per la ricostruzione del palahockey di Monleale. (leggi qui l'articolo)