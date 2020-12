Brilla ancora il Natale a Palazzo Guidobono

TORTONA - L'associazione Peppino Sarina, in collaborazione con l'amministrazione comunale ha esposto a Palazzo Guidobono una versione ridotta del Presepio Monumentale, realizzato l'anno scorso da un gruppo di volontari sotto la direzione artistica di Natale Panaro. Purtroppo quest'anno, per i motivi che tutti noi conosciamo, non è stato possibile riunire il gruppo di lavoro ed ampliare il presepe, per cui i pannelli raffiguranti la Natività, la Madonna e San Giuseppe sono stati colorati da Natale. Ricordiamo che Pampalughino e Tascone erano già stati colorati l'anno scorso da Lilly Farina.