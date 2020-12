Articolo Uno parla di didattica a distanza

TORTONA - "Didattica a distanza: criticità e opportunità": questo il titolo della diretta sul profilo Facebook della sezione tortonese di Articolo Uno in onda questa sera a partire dalle 21.

"La didattica a distanza - dicono da Articolo Uno nel presentare la serata - negli ultimi mesi, è stata oggetto di discussioni accese, ma non sempre sostenute da una conoscenza adeguata del problema. Non perdete questa sera l'opportunità, con il contributo dell’onorevole Federico Fornaro, dei professori Pietro Ruffini docente di italiano e latino presso il Liceo Peano di Tortona, la professoressa Laura Crozza docente di lettere presso l’I.I.S. Marconi di Tortona e di Magda Agosti rappresentante provinciale e delegata regionale degli studenti, di ascoltare un qualificato contributo per un dibattito sereno, non ideologico e basato sui fatti".