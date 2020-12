Ubriaco, prende a calci e pugni la porta del ristorante chiuso

TORTONA - I Carabinieri di Tortona hanno deferito in stato di libertà per danneggiamento aggravato e ubriachezza molesta un 47enne bulgaro, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia che, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione smodata di alcoolici, ha danneggiato la porta di ingresso di un ristorante del posto, in quel momento chiuso, colpendola con calci, pugni e con una transenna posta nelle vicinanze, procurando la rottura del vetro e degli addobbi natalizi presenti.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasportato in autoambulanza presso il pronto soccorso di Novi Ligure per le cure del caso, in relazione allo stato di ubriachezza in cui versava.