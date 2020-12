Gasparri ferma la corsa del Derthona

TORTONA - Si ferma dopo sette gare utili consecutiva la striscia dell'Hsl Derthona: a violare il 'Coppi' ci pensa un Legnano che mostra una grande qualità di gioco e che deve la sua posizione in classifica esclusivamente alle gare ancora da recuperare. Ci vogliono dieci minuti per vedere un primo tiro in porta veramente pericoloso: Tunesi controlla bene in area sulla destra, si accentra in slalom e prova il tiro a giro sul palo lontano senza fortuna. Un minuto più tardi il Legnano protesta per un tocco di mano di Gualtieri su un cross dalla sinistra ma ottiene solo un calcio d'angolo, ma la vera tegola per i padroni di casa è l'infortunio a Spoto che dopo nemmeno venti minuti costringe Pellegrini a inserire Varela. Al 24' succede tutto in un minuto: Palazzo pesca Gueye solo sulla sinistra che crossa rasoterra un pallone intercettato dalla difesa che lancia Tunesi bravissimo a verticalizzare per Cocuzza solo davanti a Teti che non sbaglia. La gioia degli ospiti, però, dura poco: due minuti dopo Varela sfonda sulla sinistra e appoggia per Palazzo bravo dalla linea di fondo a rimettere in mezzo per Concas che deve solo fare tap-in in rete per il pareggio. L'Hsl preme e va vicino al gol con un tiro di Varela su cross di Gualtieri che viene deviato in angolo, ma rischia anche per un fallo di Palazzo al limite con Cocuzza che cerca il primo palo e non lo trova per una questione di centimetri. Al 37' Cocuzza supera ancora Teti con un tocco sotto morbido sul palo lontano ma l'arbitro annulla per fuorigioco, due minuti più tardi Concas lancia Varela in profondità che perde l'attimo e si fa anticipare da Ferrari.

L'inizio della ripresa vede più propositivo il Legnano e Pellegrini si gioca altri due cambi: Kanteh e il neo acquisto Tidjane prendono il posto di un esausto Gueye e di Palazzo; negli ospiti al quarto d'ora le proteste di mister Brando gli costano il secondo cartellino giallo e l'espulsione. La gara vive di continui capovolgimenti di fronte: Emiliano ferma in più occasioni Cocuzza mentre sull'altro fronte un malinteso fra Tidjane e Varela fa sfumare una ripartenza. Una palla persa da Varela crea un'occasione per il Legnano con Teti bravissimo a chiudere la porta a Tunesi dopo che Emiliano aveva respinto di testa una conclusione di Cocuzza, poi è ancora Legnano con Gasparri che prova la sforbiciata su calcio d'angolo senza inquadrare la porta. L'ultima occasione per il Derthona è una punizione che si guadagna Manasiev e che batte Cirio con poca fortuna fra le braccia di Ferrari: sulla ripartenza il Legnano è micidiale con Cocuzza che guadagna la linea di fondo e mette rasoterra in mezzo per Gasparri pronto ad appoggiare in rete a rimorchio l'1-2. Il Legnano spezza il gioco spendendo gli ultimi due cambi nel recupero, aiutato da Concas che si fa espellere per una parola di troppo all'arbitro: finisce con i 'lilla' che festeggiano, e ne hanno ben ragione.

HSL DERTHONA - LEGNANO 1-2

MARCATORI: pt 24' Cocuzza, 26' Concas; st 45' Gasparri

HSL DERTHONA (4-1-4-1): Teti; Gualtieri (41' st Negri), Magnè, Emiliano, Cirio; Lipani; Concas, Manasiev, Palazzo (12' st Tidjane), Gueye (9' st Kanteh); Spoto (19' Varela; 39' st Tordini). A disp. Rosti, Maggi, Nsingi, David. All. Pellegrini

LEGNANO (4-2-3-1): Ferrari; Ortolani, Brusa, Luoni, D. De Stefano (20' st Barbui); Di Lernia, Ronzoni (25' st Pellini); Bingo, Tunesi (32' st F. De Stefano), Gasparri; Cocuzza (46' st Gianola). A disp. Colnaghi, Buono, Barra, Todaj, Pellini, Fondi. All. Brando

ARBITRO: Negrelli di Finale Emilia

NOTE Espulso Concas (46' st) per proteste. Ammoniti Varela; Gasparri. Calci d'angolo 5-6. Recupero pt 2'; st 7'.