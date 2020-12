A gennaio via alle iscrizioni per il 2021-22

TORTONA - E' arrivato il momento di pensare anche agli studenti che inizieranno un nuovo ciclo di istruzione nell'anno scolastico 2021-22: le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8 del 4 gennaio alle ore 20 del 25 gennaio 2021.



Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema "Iscrizioni on line" è facoltativa.

Tutte le istruzioni possono essere reperite sul sito del Comune di Tortona in una pagina apposita: https://www.comune.tortona.al.it/iscrizioni-anno-scolastico-2021-2022