Incidenti, lotteria e Morricone: ecco le notizie più lette del 2020

TORTONA - L'emergenza legata alla diffusione del "Covid-19" ha chiaramente condizionato l'intera nostra esistenza nel corso di un anno, il 2020, del tutto particolare. E anche sul nostro sito, gran parte delle notizie più lette (qui un approfondimento) sono ovviamente attinenti alla pandemia.

Non per questo, però, cronaca nera e fatti d'attualità non hanno trovato spazio su "TortonaOnline", attirando la curiosità dei lettori: la notizia più letta è stata curiosamente anche una delle prime dell'anno, la morte del salese Lorenzo Ferrari, 44 anni, in un incidente stradale sulla A7 proprio il giorno di capodanno. La vittima, che non era alla guida dell'auto, perse la vita in uno schianto tra Vignole Borbera e Arquata nella tarda mattinata in un incidente autonomo.

Gli incidenti stradali dominano la classifica: è uno di loro anche la quarta notizia più letta dell'anno, anch'essa avvenuta in gennaio e a Sale: uno scontro frontale sulla provinciale 85 che porta a Castelnuovo Scrivia poco dopo le 20 che ha coinvolto una ragazza di Valenza e un nordafricano che purtroppo ha perso la vita. Chiudono poi la classifica al nono e decimo posto altre due notizie di cronaca nera che coinvolgono veicoli: la morte del 69enne Pierfranco Milano il 9 marzo quando il quadriciclo di cui era alla guida è finito fuori strada lungo la strada che collega Villalvernia e Stazzano ribaltandosi e la corsa contro il tempo dei soccorritori il 15 giugno quando ricevettero la chiamata di aiuto di un automobilista finito nella scarpata in una zona particolarmente impervia sul monte Ebro e rimasto incastrato, senza però riuscire a trovarlo fino a quando non era ormai troppo tardi.

Al secondo posto, però, c'è una buona notizia: un biglietto vincente della Lotteria Italia per un premio da 100mila euro è stato infatti venduto all'autogrill Tortona Nord che seguiva una vincita analoga avvenuta l'anno prima nell'autogrill di Castelnuovo Scrivia.

A chiudere il podio, una gallery: le foto dell'abbraccio dell'Audax a Federica Ravera, madre del tredicenne di Pontecurone Luca Bassi scomparso in un tragico incidente stradale sulla A14 vicino Forlì.

Al sesto posto una notizia che non interessa direttamente la nostra zona: il terremoto in Emilia del 16 aprile che per la sua posizione al confine con Piemonte e Liguria è stato percepito distintamente in tutto l'alessandrino e soprattutto nel tortonese.

Al quinto e al settimo posto, due approfondimenti culturali: i tortonesi hanno particolarmente gradito l'analisi della colonna sonora di 'C'era una volta in America" di Ennio Morricone, probabilmente sull'onda della commozione per la scomparsa del maestro all'età di 91 anni e un articolo dei primi giorni della pandemia che 'sbufalava' la prime fake news relative al coronavirus in un momento in cui non era ancora chiaro cosa avremmo dovuto affrontare.

All'ottavo posto, infine, c'è la notizia della morte di Francesca, la vedova di Marcellino Gavio e madre di Daniela e Beniamino patron del Derthona Basket e del Bcc Castelnuovo femminile oltre che sponsor dell'Hsl Derthona.