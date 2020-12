Le messe in streaming di questa settimana

TORTONA - Si allunga l'elenco delle celebrazioni eucaristiche trasmesse anche via internet per consentire a tutti i fedeli di 'essere presenti' senza rischiare né assembramenti né contagio dal virus. Oggi, 31 dicembre, alle ore 18 verrà trasmesso il 'Canto del Te Deum' presieduto dal vescovo di Tortona mons. Vittorio Francesco Viola; domani, capodanno, alle ore 10.30 verrà trasmessa la santa messa nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio presieduta sempre dal vescovo.

Altri due appuntamenti sono previsti in questo inizio di gennaio 2021: domenica 3 gennaio alle ore 10.30 verrà trasmessa, in diretta dalla cattedrale di Tortona, la santa messa presieduta da don Claudio Baldi mentre il 6 gennaio verrà trasmesso il solenne pontificale dell'Epifania presieduto dal vescovo in Cattedrale alle ore 10.30.

Tutte le celebrazioni saranno visibili in streaming sui siti www.diocesitortona.it, www.radiopnr.it, www.ilpopolotortona.it e sulle pagine Facebook di RadioPNR e de Il Popolo. Inoltre si potranno seguire le celebrazioni anche in FM su RadioPNR 96.400 oppure in streaming audio tramite l'app di RadioPNR.