Allerta neve: non sottovalutate i rischi

TORTONA - Continua ancora da capodanno per tutta la giornata di oggi, sabato 2 gennaio, l'allerta prima gialla e ora arancione, causa neve, con disagi alla viabilità e possibile interruzione di servizi.

Come sempre si raccomanda prudenza e di non uscire, o comunque non mettersi in strada con i mezzi se non strettamente necessario. Si ricorda inoltre l'obbligo solidale, da parte dei frontisti, dello sgombero neve di accessi e marciapiedi antistanti le proprie abitazioni o proprietà.