Ancora problemi con la spazzatura

TORTONA - Il tempo in questa settimana a cavallo fra gli ultimi giorni di dicembre e i primi di gennaio non ha sicuramente aiutato con nevicate frequenti e copiose, ma l'impressione è che la situazione di degrado dell'articolo di pochi giorni fa per quanto riguarda la raccolta rifiuti stia peggiorando.

Le segnalazioni dei cittadini sono impietose: la foto di copertina mostra uno dei nuovi bidoni per la raccolta dell'olio esausto a Rivalta Scrivia utilizzato come 'centro di raccolta' omnicomprensivo abusivo con addirittura dei vestiti che penzolano che invece andrebbero smaltiti negli appositi contenitori della Caritas.

Situazione difficile anche lungo la strada vicino al cavalcavia della Cavallosa: oltre al divano con due poltrone nella foto qui sopra mimetizzato dalla nevicata di capodanno, si segnalano rifiuti particolari lungo tutta la strada come televisori, reti di materassi, calcinacci, pavimenti in parquet. Addirittura alcuni giorni fa da alcuni sacchi neri sbucava la carcassa di un animale, fortunatamente conservata dal freddo: comprensibile la preoccupazione dei residenti delle zone periferiche che temono di diventare la 'discarica' a cielo aperto dei tortonesi che non vogliono adattarsi al nuovo sistema di raccolta differenziata.