Come smaltire l'albero di Natale

TORTONA - Il 6 gennaio è passato, e nel rimettere a posto tutti gli addobbi si arriva inevitabilmente al protagonista indiscusso delle feste: l'albero di Natale.

COME SMALTIRE I RIFIUTI DELLE FESTE

Che sia vero o sintetico, l'importante è utilizzarlo il più a lungo possibile - dicono da Gestione Ambiente - e una volta che proprio dovete disfarvene, conferitelo correttamente nei rifiuti: se il vostro albero è sintetico potete portarlo al centro di raccolta più comodo oppure usufruire del servizio gratuito di ritiro ingombranti a domicilio (chiamando il Numero Verde 800.085.312).

Se l'albero che addobbate, invece, è vero (quindi ha le radici) potete piantarlo nel vostro giardino oppure chiedere consiglio a un vivaista che saprà indicarvi il metodo migliore per lo smaltimento dopo l'Epifania. Ci sono alcuni vivai che lo ritirano al termine delle festività e lo custodiscono per voi fino al prossimo anno.

Se infine purtroppo l'albero non si può più trapiantare, portatelo gratuitamente al centro di raccolta oppure usufruite del servizio gratuito di ritiro ingombranti, ma ricordate che le parti più piccole come i ramoscelli possono essere conferite nel contenitore del vegetale o nella compostiera, mentre quelle più grandi, se avete un camino o una stufa a casa, possono essere tranquillamente sfruttate come legna da ardere.