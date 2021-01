Continuano le visite guidate al 'Santachiara'

TORTONA - Le vacanze di Natale sono ormai agli sgoccioli e per gli allievi delle classi terze delle scuole medie è arrivato il momento di iscriversi on line alle scuole superiori. Al fine di agevolare le famiglie dei ragazzi ancora indecisi, l'Istituto Santachiara organizza piccole sessioni di laboratori in presenza per tutto il mese di gennaio, accompagnate da attività di orientamento e sostegno alla genitorialità.

“La visita dei laboratori è importante perché consente di toccare con mano l’ambito professionale di interesse, ma da sola non basta a garantire una scelta consapevole.” - spiega la direttrice Cristina Montagnoli - “spesso i genitori si lamentano di non riuscire a dialogare serenamente con i loro figli su un tema così delicato. Per questo motivo abbiamo progettato un percorso orientativo originale che li coinvolge prima separatamente e poi congiuntamente nella definizione del proprio progetto di crescita. Scopo ultimo e vero dell’iniziativa – conclude - è aiutare i ragazzi a trovare la loro strada, facendo emergere i loro sogni e le loro paure, valorizzando le loro inclinazioni, e bilanciando il tutto con le aspettative e le possibilità del nucleo familiare”.

Le attività di visita si svolgono in presenza, nel rispetto dei protocolli antiCovid, tutti i lunedì e martedì di gennaio ma devono essere prenotate al numero 0131 862335 o tramite mail all’indirizzo segreteria.tortona@santachiaraodpf.it