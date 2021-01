Decima Bertram Bergamo stroncata

BERGAMO – La Bertram vince a Bergamo la decima partita consecutiva (67-78), scaccia i fantasmi del PalaAgnelli e vola a +6 sulla seconda in classifica (Udine, sconfitta in casa da Orzinuovi).

Marco Ramondino festeggia nel migliore dei modi il ritorno in panchina e riesce a far fronte anche alle pesanti assenze di Fabi e dei due positivi Graziani e Morgillo. Una giornata tutta a favore dei bianconeri che riescono a venire a capo, nel finale, di una partita complicata e di un avversario molto più tosto di quanto ci si poteva attendere (Withu a 0 punti e all’ottava sconfitta in fila).

Eppure la squadra di coach Marco Calvani e degli ex Seck e Pullazi si mostra viva e vegeta e costringe Tortona a sudarsi la decima. Strappi da una parte dall’altra ma mai decisivi. Bertram sul +7 (26-33 al 17’) con le triple di Ambrosin, Bergamo sul +5 (54-49 nel finale di terzo quarto). Ma la partita si decide nella seconda parte dell’ultimo periodo con un +9 di Tortona ispirato da Cannon (doppia doppia 15+10 rimbalzi) dopo un antisportivo fischiato a Zugno. I padroni di casa si arrendono solo nei minuti finali, limitati dai falli e stremati dalla fatica.

Withu – Bertram 67-78

(18-17, 38-35, 56-53)

Withu Bergamo: Zugno 10, Easley 18, Masciadri 4, Pullazi 5, Seck , Purvis 14, Parravicini, Da Campo 9, Bedini 3, Vecerina. Ne: Aiello. All. Calvani

Bertram Derthona: Mascolo 16, Cannon 15, Gazzotti 3, Ambrosin 11, Tavernelli 10, Severini 5, Sanders 16. Ne: Fabi, Rota, Sackey. All. Ramondino

