I numeri del comune

TORTONA - 273 abitanti in più nel 2020, per scollinare quota 27mila dopo trent'anni e continuare un trend positivo: ora i residenti sono 27.104 di cui il 48% (12.983) maschi e di conseguenza il 52% (14.121) femmine e anche se sono lontani i fasti degli anni '70 quando la popolazione sfiorò i 30mila abitanti la crescita nonostante l'annata difficile per via del coronavirus è evidente rispetto ai 25mila di inizio anni '90.

Solo 3.400 i giovani fino ai 16 anni - ripartiti più o meno equamente fra zero e tre anni (533) e fra tre e sei anni (629) mentre il grosso della cifra è nell'età dell'obbligo scolastico (2.238) - mentre gli anziani oltre i 66 anni sono ben 6.638; il grosso della popolazione, come prevedibile, sta nella fascia di mezzo con 17.066 cittadini. Le famiglie sono 12.529, il 40% circa delle quali composte da una sola persona mentre il 29% circa vive in coppia; nonostante ciò, la composizione media per famiglia è di due persone e mezzo.

Capitolo stranieri: sono 4.695, 142 in più rispetto all'anno scorso fra residenti con permesso di soggiorno regolare, per lavoro autonomo o subordinato, o ricongiungimento famigliare; cittadini comunitari con i requisiti di regolarità di soggiorno - risorse economiche sufficienti e copertura sanitaria - di cui al D. Lgs n.30/2007 e richiedenti asilo con regolare permesso. Le comunità più presenti sono quella rumena (1.677), marocchina (590), albanese (513) seguite poi da tutte le altre: complessivamente, rappresentano il 17% della popolazione.

Ogni dato è provvisorio e soggetto a revisione per le verifiche formali dell'ISTAT e per il confronto con le risultanze del dato gestito dalla anagrafe nazionale della popolazione. I dati definitivi saranno diffusi non appena validati dall'ISTAT.