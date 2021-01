CASALE - Brutte notizie dall’infermeria JB Monferrato in vista del derby di domenica in casa della Bertram Derthona. Sia Lucio Redivo che Daniel Donzelli salteranno la partita. Lucio Redivo è stato sottoposto, alla Clinica Humanitas di Rozzano, a visita specialistica dal dottor Giorgio Pivato che ha evidenziato “una lesione della placca volare del dito indice della mano destra”. Il giocatore sarà rivalutato tra 10 giorni.

Stop anche per Daniel Donzelli, che ha già saltato la partita contro Piacenza a causa di un problema muscolare. Donzelli è stato sottoposto ad esami strumentali al J Medical di Torino, da cui è emersa “una lesione di grado moderato del muscolo adduttore lungo”. L'atleta ha già iniziato le terapie di recupero e sarà rivalutato tra tre settimane.

A questo punto coach Mattia Ferrari spera di recuperare Fabio Valentini (assente contro Assigeco) e Simone Tomasini (fermo da due settimane) in vista della sfida di domenica. Una sfida che vedrà Casale senza il suo giocatore principale e senza un uomo importante come Donzelli.