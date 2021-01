Autosped, per Gatti i tempi si allungano

CASTELNUOVO SCRIVIA - I primi esami, dopo l'infortunio in campo a Udine, avevano escluso fratture per Valentina Gatti. Ma l'esito della risonanza magnetica a cui è stata sottoposta oggi spostano in avanti i tempi del recupero della lunga di Autosped.

L'esame ha evidenziato, infatti, un lieve cedimento vertebrale. I tempi di recupero saranno definiti dopo ulteriori accertamenti, a cui la giocatrice sarà sottoposto e che serviranno anche a stabilire le terapie e la riabilitazione.

Non sarà, comunque, uno stop breve, ma la società e lo staff tecnico hanno grande fiducia nella volontà e nella determinazione di Gatti: escluso un ritorno sul mercato, in attesa di rivedere la pivot il compito sarà diviso tra la casalese Francia e D'Angelo, che proprio a Udine ha disputato la sua migliore partita, mvp della squadra con 15 punti.