Al 'Marconi' apre il corso in logistica

TORTONA - Come si può leggere nel comunicato della regione Piemonte, è stata ufficializzata l’autorizzazione concessa all’istituto di istruzione superiore “Guglielmo 'Marconi'” di Tortona ad attivare un corso di periti in Trasporti e logistica dal prossimo anno scolastico 2021/22.

Il traguardo raggiunto, frutto della collaborazione tra ''Marconi'', Comune, Provincia, Regione e privati, tra cui va ricordata la Fondazione Slala, risponde con forza a un’esigenza espressa dalla zona e risponde a una visione innovativa e lungimirante di sinergia scuola-territorio: basti pensare che in questi giorni è già stato chiesto da una ditta della zona, in modo propiziatorio, l’elenco dei diplomati al 'Marconi' in logistica. Il risultato premia anche la volontà del 'Marconi' di rispondere, in questo momento di grave crisi e di profonda incertezza, con realistica speranza alla triste emergenza che ci sta attanagliando da quasi un anno. Lo sguardo del 'Marconi' si rivolge al futuro, al quale guardare con rinnovata forza ed entusiasmo, offrendo ulteriori opportunità culturali e formative ai giovani del tortonese e non solo.

Alla luce di quanto detto, diventa ancor più significativo e importante l’appuntamento con la scuola aperta al 'Marconi' previsto per sabato 16 gennaio, con l’anticipo, al mattino, rappresentato dalla videoconferenza alle ore 10 tenuta dal dirigente scolastico Guido Rosso e dall’assessore alla Pubblica Istruzione Marzia Damiani, insieme a Daniela Franza e Mauro Bocchio. In tale occasione i relatori illustreranno il nuovo corso di studi alle famiglie, agli allievi delle terze medie e alla cittadinanza.