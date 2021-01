Il 'San Giuseppe' apre ai futuri alunni

TORTONA - "Iscriversi per la prima volta alla scuola dell’infanzia o alla scuola primaria o alla scuola secondaria di primo grado rappresenta una tappa unica e speciale, segna la crescita dei nostri figli, identifica un nuovo modo di essere, un nuovo percorso, una nuova avventura per tutti, per i figli, per mamma e papà e per gli stessi educatori". Così l'istituto San Giuseppe presenta il suo open day virtuale di domani, sabato 16 gennaio, dove tutti i dipendenti della struttura saranno a disposizione per parlare con gli eventuali futuri alunni.

Per non creare assembramenti tutti gli appuntamenti saranno solo virtuali e per massimizzare la resa di ogni singolo evento sono stati creati orari ad hoc per ogni fascia di età e per i quali è necessario iscriversi sulla piattaforma eventbrite seguendo i link appositi dal sito della scuola. Per la scuola dell'infanzia i due turni saranno dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18; per la scuola primaria dalle 10 alle 11 e dalle 11 alle 12, per la scuola secondaria di I grado invece dalle 15.30 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 17.30. Una volta effettuata la registrazione su eventbrite, verrà ricevuto il codice di accesso: direzione, dirigente, docenti e alunni saranno a vostra disposizione per parlare dei progetti per il prossimo anno scolastico ma anche per un tour virtuale della scuola.