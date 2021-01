Trionfo Bertram il derby non esiste

VOGHERA - Trionfo Bertram che fa in modo che il derby (83-43 il finale) con la Novipiù non esista. Troppo forte questo Derthona capolista (undicesima vittoria consecutiva per i Leoni) per una Casale minata dalla assenze (Redivo e Donzelli) e da una condizione generale che la rende incapace di affrontare questo livello di scontro.

La partita del PalaOltrepò, in pratica, non c'è stata. Illude del contrario la squadra di coach Ferrari con una fiammata iniziale (7-0 dopo la palla a due) che ripropone Collins. Ma il match dura solo una parte del primo quarto (chiuso 22-14). All’inizio della seconda frazione la Bertram , trascinata da Mascolo (17 punti e 7 falli subiti) e Sanders (12 punti quando c'è la gara) strappa e vola via verso il traguardo. Dopo il pesante 46-25 all'intervallo, Casale non ha forze per riaprire la partita. Tortona, che rimette in campo anche Fabi dopo alcune settimane, doppia i rivali sul 70-35 al minuto 32’ e poi veleggia senza problemi.

Nell’ultimo periodo Ferrari mette in campo il quintetto baby e Ramondino all’ultimo minuto concede l’esordio in A2 i giovani Sackey e Rota. Brutta notizia l’infortunio a Gora Camara che lascia il campo in barella. Domani Corban Collins, all’ultima apparizione in canotta JBM, lascia Casale per firmare all’estero.

Bertram-Novipiù 83-43

(22-14, 46-25, 64-35)

Bertram Derthona: Mascolo 17, Cannon 10, Gazzotti 4, Ambrosin 11, Tavernelli 8, Severini 13, Sanders 12, Fabi 8, Sackey; Rota. All. Ramondino

Novipiù JB Monferrato: F. Valentini 9, Thompson 8, Camara 2, L. Valentini 4, Martinoni 7, Collins 11, Lomele, Tomasini, Sirchia, Cappelletti. All. Ferrari

