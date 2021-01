Via alla consegna dei pulsiossimetri

SALE - E' cominciata ieri pomeriggio la consegna dei pulsossimetri portatili donati dall’amministrazione comunale a favore dei cittadini più anziani e acquistati con i contributi statali ricevuti a titolo di parziale risarcimento per essere stati colpiti dalla prima ondata della pandemia durante la primavera 2020. La prima tranche dei contributi stessa, come detto dal sindaco Lazzarina Arzani, era servita proprio durante i primi mesi del lockdown per garantire la connettività delle famiglie con figli in età scolare alla didattica a distanza.

La consegna degli stessi è stata effettuata dagli operatori in divisa della Protezione Civile con automobile in livrea e non comporta nessuna spesa: nel caso notaste malintenzionati siete pregati di contattare tempestivamente il 112.