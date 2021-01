Aggredisce la moglie con un coltello da cucina: arrestato 34enne

TORTONA - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tortona, unitamente ai colleghi delle Stazioni di Tortona e Castelnuovo Scrivia, hanno arrestato un marocchino 34enne con pregiudizi di polizia per maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali aggravate e violenza privata.

Dallo scorso mese di maggio, l’uomo aveva posto in essere per futili motivi di gelosia reiterate minacce e percosse nei confronti moglie convivente, culminate in lesioni mai refertate né denunciate, fino a ieri, quando, dopo essere stata aggredita con un coltello da cucina e avere riportato abrasioni al gluteo e al naso, la vittima è riuscita a contattare il 112 per richiedere soccorso, prima che il coniuge le sottraesse e rompesse i telefoni cellulari.

L’immediato intervento dei Carabinieri permetteva di porre in sicurezza i due figli minorenni presenti ai fatti e di trasportare la donna presso il pronto soccorso dell’ospedale di Novi Ligure, dove le sono stati riscontrati traumi multipli superficiali da aggressione fisica, con una prognosi di dieci giorni. Nella circostanza, i Carabinieri hanno posto sotto sequestro i coltelli da cucina utilizzati dall’aggressore e traducevano l’uomo presso la casa circondariale di Alessandria a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.