Presentato al 'Marconi' il corso di Logistica

TORTONA - Si è tenuta, nella mattinata di sabato 16 gennaio, la videoconferenza evento di inaugurazione del nuovo indirizzo tecnico di studio in Trasporti e Logistica presso l’Istituto Marconi.

Il dirigente dell’istituto, Guido Rosso, ha informato i presenti del fatto che, "appena la regione Piemonte ha dato notizia dell’autorizzazione della nuova offerta formativa, già sono arrivate da parte delle aziende locali richieste per avere accesso ai curricula dei futuri maturandi. Questo è certamente un segno positivo e ben augurale di come l’istituto abbia fatto centro nel colmare una necessità di istruzione tecnica che viene richiesta del territorio, da sempre vocato al settore, crocevia di scalo e passaggio di merci e non solo".

Nel corso dell’evento, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Marzia Damiani, ha illustrato come l’idea, ancora abbozzata due anni fa, si sia potuta realizzare attraverso una stretta sinergia tra l’istituto Marconi, il Comune di Tortona e la fondazione Slala che si occupa della promozione del sistema logistico integrato del Nord-Ovest e che ha avuto un ruolo importante di supporto.

Davvero innovativo il curriculum formativo che il corso propone e che si può vedere schematizzato nell'immagine qui sotto: diritto, inglese, informatica, meccanica - meccatronica, chimica, logistica, discipline umanistiche e scientifiche strettamente connesse.

Gli studenti che si accingono a frequentare l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, devono considerarla una proposta interessante su cui riflettere: il corso infatti dà garanzia di lavoro post diploma ma offre anche prospettive di un’eccellente preparazione per l’accesso ai Politecnici di Torino e Milano, dovunque sia presente il corso di Ingegneria gestionale e all’università di Genova.