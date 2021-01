Un 2021 di solidarietà

TORTONA - L'associazione volontari per le cure palliative 'Enrico Cucchi' ha trovato un modo geniale e particolare per non interrompere la tradizione del calendario benefico: per rispettare le normative vigenti sono state realizzate foto dei singoli attori ricomposte ed elaborate in laboratorio.

"Il 2020 se n'è andato portandosi dietro un carico di dolore, di tristezza, di paure - dicono nel post di presentazione dell'iniziativa su Facebook - ma la nostra associazione non si è mai fermata cercando di essere sempre vicina e di aiutare le persone bisognose di cure. E per dare un segno di speranza con il gruppo 'Era Glaciale', composto sempre da nostri volontari, ha creato 'Il Calendario 2021', distribuito anche con la collaborazione di alcuni commercianti tortonesi".

Le offerte raccolte hanno permesso l'acquisto di ben cinquanta materassini antidecubito monouso e di quattro carrozzine indispensabili per garantire la miglior qualità di vita possibile. "A tutti coloro che ci hanno aiutato - concludono dall'associazione - va il nostro caloroso grazie".