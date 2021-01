Rubato un salvadanaio per le offerte a Pandora

TORTONA - Con un post sui propri canali social nella giornata di ieri l'Associazione Pandora ha reso noto il furto di uno dei salvadanai per le offerte lasciati nei negozi della zona: "Il danno economico sarà sicuramente modesto - hanno commentato - ma è il gesto che ci fa dispiacere".

Fra le numerose testimonianze di solidarietà, purtroppo anche molti messaggi di odio eccessivo verso l'autore del gesto: dalle volontarie dell'Associazione è arrivato un messaggio dove si considera la possibilità che visto il periodo non molto felice possa essere stato qualcuno bisognoso; fra i commenti spicca inoltre un invito "meno insulti al ladro e più monete nei salvadanai di Pandora che incontreremo" che non possiamo che sottoscrivere.

L'associazione 'Pandora' nasce nel 2015 per operare in ambito di tutela animale sul territorio e in questi anni ha scelto di restare una piccola realtà e di operare in maniera estremamente trasparente. E' intervenuta per effettuare la sterilizzazione degli adulti, la cura, l’ adozione dei cuccioli e degli esemplari adulti più socievoli nella colonie feline del Parco del Lavello (in collaborazione in un secondo tempo con il Comune di Tortona che ha finanziato diverse sterilizzazioni ) e della frazione Cusinasco di Monleale; ha recuperato dei cuccioli e adulti a Tortona in via Bidone e in via Campanella, a Montemarzino, a Monleale, a Varzi e a Viguzzolo: in generale si reca dove vengono segnalate problematiche relative a colonie o comunque a stati di incuria o abbandono. Alcuni interventi sono stati effettuati anche in caso di cani non più desiderati dai proprietari, evitando il loro ingresso in canile e ricollocandoli nelle famiglie più idonee dopo i necessari percorsi.

I membri dell'associazione 'Pandora' cercano attraverso passione e competenza di fare la loro parte: come si può aiutarli?

- partecipando ai nostri eventi;

- offrendosi come volontario;

- facendo un’ offerta in cibo, materiali o denaro sul c/c intestato ad Associazione Pandora Tortona presso Ubi Banca Tortona – IBAN: IT52Y0311148670000000001280.