Che brutta Autosped, Carugate ringrazia

CARUGATE - Autosped inciampa e si fa male. Contro il fanalino di coda Carugate, soprattutto contro la difesa più battuta del girone, le giraffe giocano la peggior gara di tutta la stagione, una involuzione inspiegabile, che spiana la strada alle padrone di casa, 77-65, trascinate dall'ex di turno Canova e da Micovic, 38 punti in due, di fatto la metà del bottino di tutta la squadra.

Atteggiamento sbagliato fin da subito, un approcio molle, senza nerbo e sostanza, amplificato dalla serata di grazia delle lombarde, che tirano con il 50 per cento da 3 punti. Anche se deve sempre rincorrere (unico vantaggio di un solo punto), la squadra di Zara resta in gioco fino all'intervallo lungo, con un accenno di reazione dopo la falsa partenza, 37-35. La svolta nel terzo parziale, dominato da Carugate, un eloquente 24-7, senza storia, che mette la vittoria nelle mani di Micovic e compagne, avanti anche di 22 punti, 61-42 dopo 30'

All'inizio dell'ultimo quarto le ospiti perdono anche Podrug per una botta al naso: domani gli accertamenti, e la speranza è che sia esclusa una frattura, perché nel reparto delle lunghe i numeri sono contati, ancora per un mese abbondante senza Gatti. Autosped prova comunque a reagire, accorcia fino al -9, ma non basta per evitare un ko pesante, alla vigilia del doppio confronto con le prime due della classifica.

CARUGATE - AUTOSPED 77-65

(22-17, 37-35, 61-42)

Carugate: Meroni 5, Diotti 7, Canova 17, Micovic 21, Colognesi 6, Discacciati 17, Miccoli 4, Usuelli, Osmetti, Grassia. Ne: Marino, Carmeli.

Autosped: D'Angelo 10, Madonna 8, Colli 11, Bonvecchio 16, Podrug 12, Repetto, Pavia 8, Serpellini, Francia. Ne: Bernetti, Bassi.