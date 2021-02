Cavalcata Bertram, è tuo il derby di Biella

BIELLA - La Bertram si prende il derby e continua la sua fuga. Al Forum di Biella i bianconeri dominano la sfida con l’Edilnol (83-95) e mettono in classifica la vittoria numero 14. Biella (senza Hawkins) generosa e combattiva impedisce la fuga dei leoni e costringendoli ad una partita di attenzione fino alla fine. Ma il successo della Bertram (Mascolo 21 punti e 4 assist, Cannon doppia doppia (17+10) e Tavernelli 17 punti, 6 falli subiti e 22 di plus/minus) è netta.

Avvio migliore dei padroni di casa che sorprendono Tortona in avvio (13-5). Coach Ramondino rimette a posto i suoi e la rimonta si concretizza con la tripla di Sanders allo scadere della prima sirena del 15-18 (13-2 parziale). Nella seconda frazione i Leoni allungano la difesa a tutto campo e giocano bene con tante azioni con palla dentro e fuori. Sale in cattedra Tavernelli che impatta la gara con 10 punti in 8’ . All’intervallo Tortona avanti 46-37. Terzo quarto di controllo e di consolidamento con Severini e Cannon in luce. Punteggio resta aperto e al 30’ Leoni avanti 69-57. Carroll e Miaschi provano a riaprire la partita e spingono Biella fino al -5 del 37’. Bruno Mascolo veste i panni del killer si incarica con le sue penetrazioni di portare in porto la vittoria numero 14 per la Bertram. Finisce 83-95. Si è rivisto in panchina Graziani dopo l’assenza Covid. Mercoledì si torna in campo. Big match al PalaOltrepo’ con Tortona-Piacenza.

Edilnol – Bertram 83-95

(15-18, 37-46, 57-69)

Edilnol Biella: Berdini 2, Pollone 5, Moretti 3, Bertetti 4, Lugic 3, Laganà 20, Loro, Barbante 11, Carroll 16, Miaschi 16, Vicini 3. All. Squarcina

Bertram Derthona: Tavernelli 17, Mascolo 21, Sanders 14, Ambrosin 10, Fabi 6, Cannon 17, Gazzotti 3, Severini 7, Morgillo. N.e.: Sackey, Romano, Graziani . All. Ramondino

