Resiste fino a domani l'allerta gialla

TORTONA - Continua ancora per tutta la giornata di oggi e fino alla prima mattinata di lunedì l'allerta gialla della Protezione Civile per rischio idrogeologico con la possibilità di locali allagamenti e isolati fenomeni di versante.

Al momento non si segnalano situazioni di pericolo in nessuna zona del tortonese, ma la situazione potrebbe peggiorare nel pomeriggio per cui si raccomanda la massima attenzione durante ogni spostamento.