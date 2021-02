Attivate le colonnine di ricarica

VOLPEDO - Da venerdì scorso, 5 febbraio, in piazza Perino a Volpedo sono attive le colonnine di ricarica BeCharge per veicoli elettrici.

Il processo di ricarica può essere prenotato, avviato e pagato tramite la tessera identificativa cliente RFID o via smartphone, in pochi e semplici passi, attraverso una app gratuita (disponibile per iOS e Android) che consente, tra l’altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su mappa interattiva.

Per promuovere una mobilità elettrica sempre più diffusa, smart, user-friendly ed efficiente, le stazioni di ricarica sono state installate a costo zero per il Comune.