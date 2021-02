Boxing Club Tortona per il sociale

TORTONA - Da dicembre 2020 il Centro per il combattimento tortonese - Boxing Club Tortona - di via Silvio Ferrari 15, ha voluto organizzare opere di raccolta di generi di prima necessità per i più bisognosi, data anche la grave situazione di emergenza che si è scatenata da ormai un anno.

In collaborazione con i volontari del Canile di Tortona - Animal's Angels onlus - e con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Tortona - sono stati già raccolti presso il Centro numerosi generi alimentari e non solo, sia per i nostri amici a quattro zampe, sia per i tortonesi più bisognosi; con grande orgoglio sono state fatte ben tre consegne presso il Canile e due alla Cri.

"Il Boxing club Tortona ringrazia di cuore per la bontà e la generosità di tutti i Soci ed amici che hanno contribuito alla realizzazione di questo nobile progetto".