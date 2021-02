Stanato e arrestato dopo tre anni

MONTEMARCIANO (AN) - Il modus operandi era ormai codificato: organizzavano furti in case e attività commerciali fra Piemonte e Lombardia con auto rubate che poi davano puntualmente alle fiamme. L'associazione a delinquere composta da una decina persone era dedita a furti, di cui dodici accertati, compiuti circa tre anni fa in provincia di Pavia e Alessandria, in particolare a Garlasco, Tortona e in altre cittadine nella zona sud-occidentale della Lombardia.

Martedì 2 febbraio, però, gli agenti della squadra mobile di Ancona hanno individuato in un'appartamento di Montemarciano un cittadino di origine albanese su cui pendeva una condanna della corte d’appello di Milano a quattro anni e nove mesi di reclusione e che secondo gli inquirenti avrebbe fatto parte della suddetta organizzazione. I colpi avvenivano negli esercizi commerciali, in strutture di assistenza per anziani e nelle abitazioni private: la banda, oltre al denaro, era solita rubare anche eventuali provviste custodite nei magazzini e nelle dispense delle case di riposo, così come gli altri presidi ospedalieri e non destinati alle necessità degli ospiti. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato portato nel carcere di Montacuto.