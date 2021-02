Azione Tortona commemora il 'Giorno del Ricordo'

TORTONA - Ieri sera Azione Tortona ha onorato la memoria degli oltre 20mila italiani uccisi e gettati nelle foibe dai partigiani di Tito alla fine della seconda guerra mondiale, ricordando anche i 250mila esuli istriani dalmati e giuliani che fuggirono dalle proprie case. Tra di loro, furono oltre 6 mila coloro che trovarono un posto sicuro tra le mura della ex Caserma Passalacqua di Tortona, costruita alla fine dell’800, e allestita come rifugio per i profughi dal 1946 fino agli anni ’70.

"Ringraziamo nuovamente il presidente del consiglio comunale di Alessandria Emanuele Locci - dicono gli organizzatori - per essere intervenuto e l’associazione esuli istriani di Tortona per aver portato un loro pensiero durante la nostra commemorazione, fondamentale a tenere vivo il ricordo, per non dimenticare la storia della nostra patria e per ricordarsi delle infamie dei partigiani jugoslavi".