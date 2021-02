Le celebrazioni per il 'Giorno del Ricordo'

TORTONA - Oggi, mercoledì 10 febbraio è il 'Giorno del Ricordo', solennità civile nazionale italiana celebrata ogni anno in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata.

Il Comune di Tortona e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia celebrano la giornata con alcuni appuntamenti: questa mattina alle ore 10.45, la deposizione e benedizione della corona d'alloro alla stele in memoria delle vittime delle Foibe in corso Garibaldi, a lato del municipio di Tortona. Alle ore 11 presso la chiesa di San Michele, in via Emilia, nel rispetto delle norme per limitare il contagio del Covid-19, si terrà la messa in suffragio di tutte le vittime, officiata dal cappellano della Polizia di Stato, don Augusto Piccoli.

La celebrazione continuerà nel pomeriggio alle ore 16, quando sul canale YouTube della Biblioteca civica di Tortona saranno trasmesse in streaming letture dal titolo "Esodo istriano e giuliano-dalmata: testimonianze".

Anche Azione Tortona ha organizzato una commemorazione autorizzata dalla Questura, che verrà svolta all’ex caserma Passalacqua, alle ore 19, davanti alla targa in memoria dei martiri delle foibe, installata a lato del palazzo comunale. Tanti italiani furono costretti all’esodo dalle ex province italiane della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, e proprio questa caserma, costruita alla fine dell’Ottocento come struttura militare, nel 1946 iniziò la sua lunga attività di centro raccolta profughi.